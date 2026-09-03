Experte: E-Auto-Boom mit Steuergeld teuer erkauft

Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY geht davon aus, dass der Nachfrageschub nur so lange anhalten wird, wie eine Förderung auf Elektroautos gewährt werde. «Danach werden wir erneut einen massiven Rückgang der Zulassungszahlen sehen - so wie es in der Vergangenheit bei E-Auto-Förderungen auch schon war», sagte der EY-Experte laut einer Mitteilung. Der Boom sei mit Steuergeld teuer erkauft.