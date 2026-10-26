Ukraine braucht dringend mehr Luft- und Raketenabwehr

«Wir haben heute darüber gesprochen, dass Europa an verschiedenen Fronten verstärkt Hilfe leistet - mit Finanzmitteln, Ausrüstung und Nachschub», sagte die an dem E5-Ministertreffen beteiligte stellvertretende Nato-Generalsekretärin ist Radmila ?ekerinska. «Wir konzentrieren uns darauf, dass weiterhin Luftabwehrsysteme und andere lebenswichtige Ausrüstung über verschiedene Kanäle in die Ukraine gelangen.» Mit dem nahenden Winter aber nehme die Bedrohung der Ukraine zu. Deshalb seien die Bündnispartner dazu aufgerufen worden, insbesondere im Bereich der Luft- und Raketenabwehr mehr zu tun. «Und wir müssen dies jetzt tun. Denn jede Nacht ist der Druck Russlands in fast jeder ukrainischen Stadt zu spüren.»/evs/DP/jha