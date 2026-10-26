Die sogenannten E5-Länder arbeiteten ausserdem mit der Ukraine an der Entwicklung eines Luftverteidigungssystems. «Dieses soll zusätzlich zu den Patriots und anderen Systemen die Ukrainer vor den Angriffen aus der Luft schützen», sagte Pistorius. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin warf er Terror gegen die Zivilbevölkerung vor. «Er wird auf einen kalten Winter setzen und die Bedingungen für die Menschen in der Ukraine weiter verschlechtern, indem er die ukrainische Energie- und Wasserversorgung zerstören lässt, ganz systematisch.»
Ukraine braucht dringend mehr Luft- und Raketenabwehr
«Wir haben heute darüber gesprochen, dass Europa an verschiedenen Fronten verstärkt Hilfe leistet - mit Finanzmitteln, Ausrüstung und Nachschub», sagte die an dem E5-Ministertreffen beteiligte stellvertretende Nato-Generalsekretärin ist Radmila ?ekerinska. «Wir konzentrieren uns darauf, dass weiterhin Luftabwehrsysteme und andere lebenswichtige Ausrüstung über verschiedene Kanäle in die Ukraine gelangen.» Mit dem nahenden Winter aber nehme die Bedrohung der Ukraine zu. Deshalb seien die Bündnispartner dazu aufgerufen worden, insbesondere im Bereich der Luft- und Raketenabwehr mehr zu tun. «Und wir müssen dies jetzt tun. Denn jede Nacht ist der Druck Russlands in fast jeder ukrainischen Stadt zu spüren.»/evs/DP/jha
(AWP)