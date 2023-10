Der britische Billigflieger Easyjet will nach einem mässigen Sommergeschäft beim weltgrössten Flugzeugbauer Airbus eine Vielzahl neuer Flugzeuge kaufen. Zusätzlich zu einer neuen Bestellung von 157 Maschinen sicherte sich der Ryanair-Konkurrent 100 Optionen zum Kauf weiterer Flieger, wie er am Donnerstag in Luton nahe London mitteilte. «Das wird Easyjet ermöglichen, seine Flotte zu modernisieren und auch nach 2028 weiter zu wachsen», sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren laut Mitteilung.

12.10.2023 14:18