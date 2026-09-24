Eine weitere neue Strecke führt ab dem 30. Juni von Basel nach Tivat an der montenegrinischen Adriaküste. Auch diese Verbindung wird zweimal pro Woche angeboten. Gleichzeitig nimmt der Reiseveranstalter Easyjet Holidays Montenegro neu ins Angebot auf. Tickets für die neuen Verbindungen sind laut Easyjet ab sofort buchbar.