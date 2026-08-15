Bourdon nennt das Beispiel einer Flugbegleiterin, die einen Umlauf Lyon-Bordeaux eingeplant hat und am Vortag erfahren kann, dass sie stattdessen für vier Tage von Porto aus eingesetzt wird. Kurz darauf könne ihr Dienstplan in letzter Minute erneut geändert werden, sodass sie Flüge zwischen Lyon, Nantes und Marrakesch absolviert.