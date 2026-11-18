Gefahr durch resistente Erreger

Beispielsweise sei die Zahl der Blutstrominfektionen durch den zunehmend Antibiotika-resistenten Erreger Klebsiella pneumoniae um 72 Prozent gestiegen. Dabei ist das EU-Ziel, diese Infektionen um fünf Prozent zu reduzieren. Auch die Zahl der Blutstrominfektionen durch gegen verschiedene Antibiotika resistente E. coli-Bakterien sei angestiegen. Bei einer Blutstrominfektion sind Krankheitskeime in die Blutbahn gelangt. Dies kann zu einer Sepsis führen - einer lebensbedrohlichen Abwehrreaktion des Körpers auf eine Infektion.