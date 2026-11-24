Besonders betroffen wären exportorientierte Unternehmen, so Economiesuisse. Bei Handelsfinanzierungen, Absicherungen und dem Zugang zu internationalen Kapitalmärkten könnten inländisch ausgerichtete Banken könne die UBS nicht ohne Weiteres ersetzen. Dies führe zu höheren Kosten, weniger Wettbewerb und Abwanderung von Geschäftsfeldern, befürchtet der Verband.