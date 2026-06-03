Teuerung zieht an

Die Inflation wird nach der Schliessung der Strasse von Hormus zulegen, allerdings in der Schweiz nicht so stark wie in anderen Ländern. Economiesuisse rechnet mit einer Teuerung von 0,8 Prozent im laufenden Jahr. Im Dezember waren die Ökonomen noch von der Hälfte ausgegangen. Im nächsten Jahr dürfte die Inflation dann um 1,0 Prozent anziehen.