Weltwirtschaft schwächelt

Grund für die gedämpfte Stimmung ist laut Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch die schwächelnde Weltwirtschaft. Der Welthandel schrumpfe und einige Länder seien gar in eine Rezession gerutscht, sagte er am Mittwoch vor Medienvertretern. Vor allem die Schwäche in wichtigen Absatzmärkten wie Deutschland oder China bremse die hiesige Wirtschaft. Die US-Wirtschaft entwickle sich dagegen besser als erwartet.