Neu im Economiesuisse-Vorstand sind laut einer Mitteilung vom Freitag Denis Boivin, Daniel Broglie, Andreas Christen, Jens Fehlinger, Katharina Göppinger, Basil Heeb, André Helfenstein, Pascal Hoorn, Jean-Daniel Laffely, Olivier Lambrechts, Giorgio Pradelli, Peter Ronchetti, Markus Ronner, Pascal Sprenger, Roman Stein sowie Andreas Tischhauser.
Die neugewählten Vorstandsmitglieder Christen, Pradelli, Ronner und Stein nehmen neu auch Einsitz im Vorstandsausschuss. Sie ersetzen Marcel Rohner, Lukas Gähwiler und Juan Beer. Der neugewählte Vorstandsmitglied Giorgio Pradelli wurde zum Vizepräsidenten von Economiesuisse gewählt.
Zudem wurden die Allianz Schweizer Gesundheitsnetzwerke ASGN und der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV in den Dachverband der Schweizer Wirtschaft aufgenommen. Gleiches gilt für Ziegelindustrie Schweiz, den Verband der Schweizer Ziegeleien.
Es handelte sich um die letzte Mitgliederversammlung unter der Leitung von Christoph Mäder. Er übergibt im Rahmen des «Tags der Wirtschaft» das Präsidentenamt an Silvan Wildhaber. Dieser war im März zum neuen Präsidenten des Wirtschaftsdachverbands gewählt worden.
ra/to
(AWP)