Einer der beiden von einem Terroristen in Brüssel getöteten Schweizer lebte gemäss Angaben des Schweizer Aussendepartements in der Schweiz. Das Departement habe Kenntnis von einem schwedischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz, der Opfer des Anschlags vom Montagabend in Brüssel wurde, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mit.

17.10.2023 09:29