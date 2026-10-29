Ferner stellte die Behörde fest, dass Personendaten aus Auskunftsgesuchen für die Ergänzung der Bonitätsdatenbank verwendet wurden. Dieses Vorgehen wurde ebenfalls per Verfügung untersagt. Alle so erworbenen Daten sollen zudem innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der Verfügung aus der Bonitätsauskunftsdatenbank gelöscht werden.