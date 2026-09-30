Die Aufrechterhaltung der Firmenstruktur habe im ersten Semester Kosten von 0,13 Millionen Franken verursacht, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht. Zu diesen Kosten seien die zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 0,42 Millionen für die Vorbereitung und die Einreichung des Börsenzulassungsprospekts an die SIX für den geplanten Zusammenschluss gekommen.