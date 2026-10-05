Noch vor weniger als einer Woche hatte es geheissen, die Vorbereitungen für den Reverse Takeover seien abgeschlossen. Mit der geplanten Kapitalerhöhung und der Integration von Jubin Frères werde auch die Solvenz wiederhergestellt, versicherte das Unternehmen noch Ende September. Eine ausserordentliche Generalversammlung sollte ursprünglich die Zustimmung dazu im vierten Quartal erteilen.