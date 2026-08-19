Für die Analysten der ZKB liest sich die Transaktion als «klassische Portfoliobereinigung» und sei wohl definitiv kein Rückzug aus Grossbritannien, sondern eine Schärfung des Kundenfokus. EFG trenne sich von einem Randgeschäft, das offenbar nicht mehr zur Kernstrategie passe. Der positive Einmaleffekt auf Gewinn und Kernkapitalquote deute auf einen Verkaufspreis über dem Buchwert hin, so die Experten weiter. Auch wenn der Kapitalpuffer-Zugewinn überschaubar sei, sei er dennoch in einem «regulatorisch sensiblen Umfeld» willkommen.