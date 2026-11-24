Für die Strategieperiode 2026 bis 2028 hatte die EFG vor einem Jahr neue Ziele definiert. So soll ein jährliches Netto-Neugeldwachstum von durchschnittlich 4 bis 6 Prozent erreicht werden. Der Gewinn soll um rund 15 Prozent pro Jahr steigen und die Ausschüttungsquote soll bei 60 Prozent liegen. CEO Pradelli zeigt sich hinsichtlich dieser Ziele zuversichtlich.