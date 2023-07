Die Vermögensverwaltungsbank EFG International will die Anstellungen von neuen Kundenberatern im laufenden Jahr deutlich beschleunigen. Damit wolle die Bank von der gegenwärtigen Marktsituation profitieren, sagte EFG-Verwaltungsrat Boris Collardi am Dienstag in Singapur in einem Interview mit Bloomberg TV. Ein Schwerpunkt der Rekrutierungsbemühungen soll in Asien sein.

04.07.2023 15:55