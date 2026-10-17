Die Schweiz und Vietnam pflegten seit 55 Jahren diplomatische Beziehungen, die 2026 mit einer umfassenden Partnerschaft auf eine neue Grundlage gestellt worden seien, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Samstag mit. Seit 2008 ist Vietnam ein Schwerpunktland der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Schweiz. Parmelin wird bei seinem Besuch in Vietnam von einer Schweizer Wirtschaftsdelegation begleitet.