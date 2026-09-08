Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: 24.06.2041 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 09.09.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 23.09.2026 (Marchzins 89 Tage) ISIN prov: CH1544304137 Fungibel mit: CH1544304103 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,5 Prozent Laufzeit: 30.05.2058 Betrag: wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt Auktion: 09.09.2026 (11.00 Uhr) Liberierung: 23.09.2026 (Marchzins 113 Tage) ISIN prov: CH1544304145 Fungibel mit: CH0224397338 Eigentranche: 0 Mio Fr.
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(AWP)