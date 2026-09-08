Coupon:        0,875 Prozent
Laufzeit:      24.06.2041
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion:       09.09.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   23.09.2026 (Marchzins 89 Tage)
ISIN prov:     CH1544304137
Fungibel mit:  CH1544304103
Eigentranche:  0 Mio Fr.

Coupon:        0,5 Prozent
Laufzeit:      30.05.2058
Betrag:        wird aufgrund der eingegangenen Offerten festgelegt
Auktion:       09.09.2026 (11.00 Uhr)
Liberierung:   23.09.2026 (Marchzins 113 Tage)
ISIN prov:     CH1544304145
Fungibel mit:  CH0224397338
Eigentranche:  0 Mio Fr.

rw/

(AWP)