Coupon: 0,875 Prozent Laufzeit: 24.06.2041 Betrag: 161,24 Mio Fr. Ausgabepreis: 103,95 Prozent Rendite: 0,595 Prozent Total Gebote: 223,24 Mio Fr. Liberierung: 23.09.2026 (Marchzins 89 Tage) ISIN prov: CH1544304137 Fungibel mit: CH1544304103 Eigentranche: 0 Mio Fr. Coupon: 0,5 Prozent Laufzeit: 30.05.2058 Betrag: 207,39 Mio Fr. Ausgabepreis: 98,25 Prozent Rendite: 0,560 Prozent Total Gebote: 349,09 Mio Fr. Liberierung: 23.09.2026 (Marchzins 113 Tage) ISIN prov: CH1544304145 Fungibel mit: CH0224397338 Eigentranche: 0 Mio Fr.
rw/
(AWP)