Die Auktionen finden den Angaben zufolge wie üblich am zweiten Mittwoch des Monats statt, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr. Am Vortag der Auktion werden die zu emittierenden Anleihen (Laufzeiten) und das Liberierungsdatum bekannt gegeben. Im August gibt es keine Auktion. Die Termine im Oktober und Dezember sind wie üblich optional.