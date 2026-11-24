Gemäss aktueller Planung rechne der Bund im kommenden Jahr mit einem Finanzierungsbedarf von rund 4,9 Milliarden Franken. Der Bedarf ergebe sich hauptsächlich aus der Fälligkeit einer Anleihe im Umfang von 2,9 Milliarden im Juni sowie dem erwarteten Finanzierungsdefizit des Bundes.
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf entstehe durch die Finanzierung des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) sowie durch den Aufbau von Tresoreriedarlehen. Angesichts des Auslaufens des Rettungsschirms für die Strombranche per Ende 2026 plane die Bundestresorerie, diesen aber nicht vollumfänglich über den Geld- und Kapitalmarkt, sondern teilweise durch den Abbau bestehender Tresoreriemittel zu decken.
Vorbehalt wegen Armeefinanzierung
Doch es gibt einen Vorbehalt: Die laufenden parlamentarischen Beratungen zur künftigen Armeefinanzierung, insbesondere zur potenziellen Schaffung eines Rüstungsfonds, könnten Auswirkungen auf das kommunizierte Emissionsprogramm 2027 haben, so das Communiqué. Die Bundestresorerie behalte sich daher vor, das Emissionsprogramm bei Bedarf unterjährig anzupassen.
Die Auktionen finden den Angaben zufolge wie üblich am zweiten Mittwoch des Monats statt, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr. Am Vortag der Auktion werden die zu emittierenden Anleihen (Laufzeiten) und das Liberierungsdatum bekannt gegeben. Im August gibt es keine Auktion. Die Termine im Oktober und Dezember sind wie üblich optional.
Das Volumen ausstehender Geldmarkt-Buchforderungen (GMBF) werde im kommenden Jahr in einer Bandbreite zwischen 6 und 12 Milliarden Franken gehalten. Die GMBF werden wöchentlich auktioniert.
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(AWP)