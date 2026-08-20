Der Eigner klagte dagegen - unter anderem mit der Begründung, dass der Tanker nur wegen eines technischen Defekts in einen Hafen der EU eingelaufen sei. Er habe «zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt, sanktionierte Ölprodukte in die EU zu transportieren.» Die juristische Auseinandersetzung läuft weiter, das Schiff hängt vor Sassnitz fest - sehr zum Ärger auch der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, die vor Tourismussaison den Abtransport der «Eventin» gefordert hatte./bal/DP/nas