Nationalrat zuerst am Zug

Der Nationalrat ist in der bevorstehenden Wintersession zuerst am Zug. Über 100 Änderungsanträge liegen ihm vor. Schickt er nach den Debatten das Budget zurück an den Bundesrat, geht dieses dennoch zunächst an den Ständerat. Heisst er das Budget gut, sind seine Beschlüsse Grundlage für eine zweite Beratungsrunde im Nationalrat.