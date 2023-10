Das Klimaticket, das unbegrenzt im Nah- und Fernverkehr genutzt werden kann, kostet im Normaltarif 1095 Euro pro Jahr. Fahrgäste bis 25 und ab 65 Jahren zahlen 821 Euro. Mit der Gratis-Karte, die nächstes Jahr eingeführt werden soll, will die Regierung junge Menschen für öffentliche Verkehrsmittel begeistern. 18-Jährige seien in einer Lebensphase, «in der allerhand Entscheidungen anstehen und in der auch das Mobilitätsverhalten geprägt wird», sagte Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen./al/DP/ngu