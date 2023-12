Baume-Schneider im Gegenwind

Dass es nun an der Spitze des EJPD zum zweiten Wechsel innert eines Jahres kommt, ist aber ungewöhnlich. Klar ist: Justizministerin Baume-Schneider erhielt bei den Gesamterneuerungswahlen am Mittwoch von allen amtierenden Regierungsmitgliedern mit 151 Stimmen am wenigsten Rückendeckung vom Parlament.