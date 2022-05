Das eigene Auto spielt in der Schweiz immer noch eine grosse Rolle: 4,7 Millionen Personenwagen waren 2021 immatrikuliert – bei einer Wohnbevölkerung von rund 8,6 Millionen. Wer ein Fahrzeug will, kann das kaufen, leasen oder seit einigen Jahren auch abonnieren. Hierzulande bietet Carvolution seit 2018 Auto-Abos an und hat derzeit eine Auswahl von rund 70 verschiedenen Fahrzeugen. Mit Kleinwagen, Kombi oder SUV, mit Benzinmotor, Hybrid oder vollelektrisch gibts Autos für jedes Bedürfnis.

Ein Auto im Abo bedeutet: Ein eigenes Auto während einer Laufzeit zwischen drei bis 48 Monaten zum Fixpreis nutzen. Und das Auto-Abo wird gerade wegen der transparenten Gesamtkosten immer beliebter. Denn im monatlichen Fixpreis ist bei Carvolution alles inklusive: Versicherung, Steuern, Einlösung, Service und Bereifung sowie Reifenwechsel und Lagerung. Wer ein Abo hat, muss nur noch die Tankfüllung, respektive die Ladekosten sowie den Parkplatz selbst berappen. Wobei Parkieren auch in der blauen Zone möglich ist, da das Auto im Wohnkanton eingelöst wird und somit eine Anwohnerparkkarte beantragt werden kann. Gesamtkosten im Blick behalten

Sie weiss auch, wie der Eindruck der hohen Abo-Preise entsteht: «Nur sehr selten befasst man sich bei einem gekauften oder geleasten Auto mit den effektiven Gesamtkosten. Was zur Folge hat, dass diese in der Regel oft unterschätzt werden und unsere monatlichen Fixpreise, die von der Versicherung bis zu den Steuern, den Reifen und Services alles abdecken, teuer erscheinen», erklärt Miggiano. Dank schlanken Prozessen und hohen Mengen bei der Beschaffung kann Carvolution aber attraktive Preise bieten, was sich wiederum auf die Gesamtkosten der Autos im Abo auswirkt.

«Das Abo ist transparent und kostengünstig»



Tatsächlich werden die Gesamtkosten eines Autos um fast die Hälfte zu tief eingeschätzt, wie eine gemeinsame Studie der Universitäten Mannheim und Yale zeigte. Denn neben den Anschaffungskosten oder der monatlichen Leasingrate kommen Auslagen für Versicherungen, Steuern, Unterhalt und Bereifung separat dazu. Zudem wird der Wertverlust des Autos oft ganz ausser Acht gelassen. Dieser beträgt bei einem Neuwagen nach einem Jahr rund ein Viertel des Neupreises. Kundinnen und Kunden von Carvolution müssen sich weder um Restwert noch Service- oder Versicherungskosten kümmern. Es ist alles inklusive. Weder Werkstattkosten noch steigende Versicherungsprämien würden Auto-Abo-Kunden belasten, sagte Professor Ferdinand Dudenhöffer vom CAR Center in Duisburg gegenüber dem deutschen Handelsblatt. «Das Auto-Abo ist für den Kunden einfach, transparent und kostengünstig.» Und der Vergleichsdienst Comparis kommt zum Schluss: «Ein Auto-Abo ist oft günstiger als ein Leasing.» Andrea Auer, Mobilitätsexpertin des Vergleichsdienstes, streicht einen weiteren Vorteil heraus: «Das hohe Mass an Flexibilität macht das Abo für Kunden zusätzlich attraktiv.»

Daneben ist der Weg zum eigenen Auto ganz einfach: Bei Carvolution online sein Wunschauto auswählen, das Abo nach seinen Bedürfnissen konfigurieren und losfahren. Vorausgesetzt das Auto ist ab Lager verfügbar ist dies innerhalb von zwei Wochen möglich. Die flexible Laufzeit macht es auch möglich, im Winter mit einem Auto und im Sommer mit Velo oder Töff unterwegs zu sein. Oder wer Elektromobilität testen will, kann dies mit einem Elektroauto im Abo risikolos machen. Bei Carvolution sind rund ein Drittel aller Fahrzeuge reine Stromer. Das Berner Start-up kann die attraktiven Preise bieten, weil es Fahrzeuge, Versicherungen oder Reifen in grossen Mengen bezieht. Dank schlanken, digitalen Prozessen und auf aufwändige Showrooms verzichtet wird, können die Kosten tief gehalten werden, wovon wiederum die Kundinnen und Kunden profitieren. Somit fallen die Gesamtkosten für das eigene Auto im Abo im Vergleich zu Kauf oder Leasing in der Regel tiefer aus, wie folgende Grafik zeigt.

Hinweis: Bei dem Kostenvergleich werden die Gesamtkosten des Autos betrachtet, also nicht nur Leasingrate oder Kaufpreis, sondern auch Ausgaben für Versicherung, Steuern, Unterhalt, Bereifung, Abschreibung.

Kosten vergleichen, Offerte einholen

Bei Carvolution gibts den beliebten Skoda Octavia 1.5 TSI als Mild-Hybrid zum Preis ab 649 Franken im Monat. In diesem Preis sind alle Ausgaben wie Versicherung, Steuern, kantonale Einlösung und Bereifung inklusive. Beim Skoda im Abo kommen einzig die Kosten fürs Benzin oder allenfalls einen Parkplatz dazu. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann das Auto einfach zurückgegeben, behalten oder gegen ein anderes Auto im Abo getauscht werden.

Im Leasing kostet das gleiche Fahrzeug über die Laufzeit von 36 Monaten und ohne Anzahlung bei einem Zinssatz von 3,9 % rund 666 Franken im Monat – reine Leasingkosten. Dazu kommen die Kosten für Vollkaskoversicherung, Steuern, Service und Bereifung. Zudem geht der Wagen nach Ende des Leasings in der Regel zum Händler zurück, denn das geleaste Auto gehört einem nach Ablauf der Leasingdauer nicht.

Carvolution bietet mit der Gesamtkostenrechnung eine Vergleichsmöglichkeit. Wer die exakten Kosten seines Wunschautos wissen will, kann bei Carvolution eine unverbindliche Offerte bestellen.

Der Weg zum eigenen Auto im Abo geht also ganz bequem: Vom Vergleich der Kosten über die Auswahl des passenden Fahrzeugs, der gewünschten Konfiguration des Abos bis zum Verkauf des alten Autos kann alles in einem Schritt erledigt werden. Wer nicht zwingend seinen Neuwagen individuell konfigurieren will oder das Auto über sechs Jahre fahren will, fährt mit dem Abo wohl besser.