Klimapolitik und Bilaterale im Fokus

Parteipräsident Jürg Grossen (BE) legte den Fokus in seiner Rede vor den Delegierten auf die Klima- und Energiepolitik sowie die Beziehungen zu Europa. Angesichts des Gletscherschwunds von fünf Prozent in diesem Jahr reiche eine reine CO2-Politik nicht mehr aus, sagte der Nationalrat. Es gehe bei der Klimapolitik um Wasser, Energie, Wälder, Landwirtschaft, unsere Lebensgrundlagen und damit letztlich um unseren Wohlstand. Die GLP werde für eine nationale Wasserspeicherstrategie und eine echte Klimapolitik weiterhin Druck machen.