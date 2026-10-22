Diese Entwicklung führt die AXA auf mehrere Faktoren zurück. So besässen viele Personen immer teurere Wertgegenstände wie Smartphones, Laptops oder E-Bikes. Zudem seien dieselben Güter aufgrund höherer Preise teurer als früher. Ein weiterer Grund sei die deutliche Zunahme von Grossschäden, also Fällen mit Kosten von über 30'000 Franken. Seit 2023 verzeichnete die AXA rund doppelt so viele solcher Fälle pro Jahr wie in den Jahren davor. Experten bei der AXA vermuten, dass solch komplexe Delikte auf organisierte Strukturen hindeuteten und die professionell durchgeführten Einbrüche sowie die organisierte Kriminalität deutlich zugenommen hätten.