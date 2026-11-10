Der unter Druck geratene US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wehrt sich gegen einen im Kongress eingebrachten Antrag auf eine Amtsenthebung. «Das Ganze ist eine Farce und es ist eine Inszenierung - und jeder weiss das», sagte der Pentagon-Chef in einer sonst seltenen Pressekonferenz. Nach dem Wahldebakel der Republikaner bei den Midterms vor einer Woche war der Druck auf Hegseth gestiegen. Präsident Donald Trump steht eigenen Angaben zufolge nach wie vor hinter seinem Minister.