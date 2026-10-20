Kommen Hilfslieferungen künftig durch?

Von mehr als 168.000 Kindern, die Unicef in Tais untersucht hat, seien über 52.000 akut mangelernährt. Schon vor der aktuellen Krise hat das UN-Kinderhilfswerk dort besondere Nahrungsmittel für unterernährte Kinder eingelagert. Sie könnten aber nicht verteilt werden, weil Benzin für die Lastwagen fehle und die Sicherheitslage so prekär sei. Nun gibt es laut Unicef für die von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiete im gesamten Jemen eine neue Vereinbarung, Energienahrung für unterernährte Kinder zu liefern. Sie soll in Kürze von Unicef oder anderen Hilfsorganisationen an die Therapiezentren und Kliniken verteilt werden und würde für die kommenden sechs Monate reichen.