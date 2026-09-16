Ihre Behörde werde daher ein neues Bankenpaket auf den Weg bringen, mit dem Fokus auf Vereinfachung und die Überwindung der Zersplitterung. Von der Leyen sagte: «Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unsere Unternehmen Investitionen anziehen und wachsen können.»
Bislang ist der europäische Bankenmarkt entlang nationaler Grenzen zersplittert. Das gilt als zentrales Strukturproblem. Daneben wird in Brüssel seit Jahren auch am Zusammenwachsen der noch zersplitterten europäischen Kapitalmärkte gearbeitet./rdz/DP/men
(AWP)