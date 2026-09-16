Angesichts des grossen Investitionsbedarfs in Europa will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Regeln für Banken schaffen. «Wir brauchen ein Bankensystem, das auf Wachstum ausgelegt ist - und nicht nur auf Stabilität», sagte von der Leyen in einer Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Strassburg. «Wir wissen, dass da draussen Kapitalbedarf besteht. Was wir aber brauchen, ist eine grössere Fähigkeit und Lust, Risiken einzugehen.»