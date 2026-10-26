Wie viel diese auf längere Frist angelegten Massnahmen einsparen helfen, lässt sich laut den Verantwortlichen nicht beziffern. Künftig sollen die Gespräche stärker auf das Gesundheitssystem fokussieren. Dabei soll nicht mehr jedes Jahr ein Massnahmenpapier vorgelegt werden, der Runde Tisch aber Konsultationsgremium für allfällige kostendämpfende Projekte des Bundesrates sein.