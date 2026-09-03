Eine Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw und der VW-Komponente ist laut Benner und Cavallo vom Tisch, der Angriff auf die Mitbestimmungsstrukturen sei damit erfolgreich abgewehrt. «Kein Werk wurde aufgegeben, und entgegen mehreren Medienberichten ist keine Werksschliessung besiegelt», betonen Benner und Cavallo. «Vielmehr müssen jetzt für alle Standorte konkrete Lösungen erarbeitet werden - dabei sehen wir weiterhin ausdrücklich den Vorstand in der Pflicht.»