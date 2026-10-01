Konkret fiel der PMI für die Industrie im September um 1,8 auf 55,3 Punkte, schreiben die UBS und der Einkaufsfachverband Procure.ch in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit notiert er bereits den siebten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Erwartungen wurden in etwa erfüllt. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonomen hatten mit 54,0 bis 57,5 Punkten gerechnet.