«Unter meiner Führung werden wir diese Partnerschaft erneuern und vertiefen, die parteiübergreifenden Grundlagen stärken, die sie seit langem tragen, und gemeinsam mit unseren Verbündeten auf einen Nahen Osten hinarbeiten, der sich nicht nur durch die Abwesenheit von Konflikten auszeichnet, sondern durch Chancen und Zusammenarbeit», unterstrich Eisenkot seinen Willen, eine neue Regierung zu bilden.