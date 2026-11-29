Der Koalitionspoker in Israel geht weiter. Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot traf sich nach Angaben seines Büros im Militärhauptquartier in Tel Aviv zu Gesprächen mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser hatte Eisenkot am Samstagabend angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.