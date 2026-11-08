Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, hat eine neue Führung versprochen, die Israel aus einer tiefen Krise herausführen solle. Der Ex-Militärchef sieht das Land an einem der gefährlichsten Punkte seiner Geschichte. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten und sich dafür einsetzen, dass Israel «wieder sichere Ufer erreicht und zu mentaler Gesundheit zurückfindet», sagte Eisenkot, nachdem Präsident Izchak Herzog ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte.