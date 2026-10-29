El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat in den vergangenen Tagen rund 2000 Soldaten nach Haiti geschickt, um dort vier mutmasslich entführte salvadorianische Armeeangehörige zu retten. Wie das salvadorianische Aussenministerium am Mittwoch (Ortszeit) auf X mitteilte, handelt es sich um einen «grossangelegten Einsatz», der international unterstützt werde. Gesucht werden demnach vier Luftwaffentechniker, die der internationalen Sicherheitsmission «Gang Suppression Force» (GSF) angehören. Die Truppe soll in Haiti die weit verbreitete Bandenkriminalität bekämpfen.