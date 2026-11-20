Der 45-jährige Staatschef des kleinsten mittelamerikanischen Landes rief im Rahmen des Termins bei der Wahlbehörde seinen Anhängern zu: «Wir brauchen sechs weitere Jahre.» Alle sollten zur Wahl gehen, denn niemand gewinne Wahlen nur durch Umfragen. Gleichwohl gilt Bukele als klarer Favorit. Die Opposition ist in El Salvador marginalisiert.