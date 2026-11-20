Der 45-jährige Staatschef des kleinsten mittelamerikanischen Landes rief im Rahmen des Termins bei der Wahlbehörde seinen Anhängern zu: «Wir brauchen sechs weitere Jahre.» Alle sollten zur Wahl gehen, denn niemand gewinne Wahlen nur durch Umfragen. Gleichwohl gilt Bukele als klarer Favorit. Die Opposition ist in El Salvador marginalisiert.
Wiederwahl durchgesetzt
Bukele, der mit harter Hand gegen Bandenkriminalität vorgeht, ist seit 2019 im Amt. 2024 hatte er eine ursprünglich in der Verfassung nicht vorgesehene erste Wiederwahl durchgesetzt. Ein Jahr später billigte das Parlament eine Neuregelung, die die unbegrenzte Wiederwahl des Staatsoberhaupts gestattet.
Die laufende Amtszeit wurde um zwei Jahre verkürzt, um die Präsidentenwahl gemeinsam mit der Parlamentswahl abzuhalten. Künftig wird die Amtszeit des Staatschefs sechs Jahre betragen.
Bukele, der sich selbstironisch als «coolsten Diktator der Welt» bezeichnet, sorgte zuletzt mit der Entsendung salvadorianischer Truppen nach Haiti für internationale Aufmerksamkeit. In dem karibischen Krisenstaat liefern sich Bukeles Streitkräfte Gefechte mit den dortigen Banden./mch/DP/he
(AWP)