Die reinen Stromer machten mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Neuzulassungen im Oktober aus. Mit Diesel oder Benzin betriebene Pkw kamen gemeinsam auf rund 62.400 Neuzulassungen - beide Kraftstoffarten verzeichneten starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden rund 254.500 Pkw neu zugelassen, was laut KBA einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Oktober 2025 entspricht.
Experte: E-Auto-Prämie als Treiber für E-Auto-Boom
Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY sieht vor allem die Förderung als Treiber: «Der Markt läuft - aber er läuft vor allem wegen der Prämie.» Spannend werde es, wenn das Geld nicht mehr fliesst. «Ich gehe davon aus, dass die Elektro-Zulassungen dann wieder deutlich einbrechen.»
Absatz chinesischer Autos stark gestiegen
EY zufolge profitieren vom Aufwärtstrend beim Neuwagenabsatz seit Monaten vor allem ausländische Autokonzerne - die deutschen Konzerne verlieren demnach Monat für Monat Marktanteile. Am stärksten legten erneut chinesische Hersteller zu. «Ihr Marktanteil stieg von 5,2 auf 8,4 Prozent», teilte EY mit./cab/DP/stk
(AWP)