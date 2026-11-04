Experte: E-Auto-Prämie als Treiber für E-Auto-Boom

Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY sieht vor allem die Förderung als Treiber: «Der Markt läuft - aber er läuft vor allem wegen der Prämie.» Spannend werde es, wenn das Geld nicht mehr fliesst. «Ich gehe davon aus, dass die Elektro-Zulassungen dann wieder deutlich einbrechen.»