Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Fachverbands Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) bei 19 Unternehmen hervor. Demnach beurteilten nur 32 Prozent der befragten Unternehmen ihre Ertragslage als «gut». Knapp zwei Drittel (63 Prozent) bezeichneten sie als «befriedigend» und 5 Prozent als «schlecht».
Deutlich verschlechtert hat sich insbesondere der Bestellungseingang. Nur noch 26 Prozent der Unternehmen bewerteten die Auftragslage als «gut». Im Vorquartal waren es noch 45 Prozent gewesen.
Auch bei der Beschäftigung zeigt sich eine Eintrübung. So beurteilten noch 47 Prozent der Unternehmen ihre Personalsituation als «gut», nach 59 Prozent im Vorquartal.
Der Ausblick bleibt verhalten. Für das vierte Quartal rechnen lediglich 11 Prozent der Befragten mit einer Verbesserung der Ertragslage. Die grosse Mehrheit (84 Prozent) erwartet keine Veränderung, während 5 Prozent von einer Verschlechterung ausgehen.
sta/to
(AWP)