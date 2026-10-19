Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Fachverbands Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) bei 19 Unternehmen hervor. Demnach beurteilten nur 32 Prozent der befragten Unternehmen ihre Ertragslage als «gut». Knapp zwei Drittel (63 Prozent) bezeichneten sie als «befriedigend» und 5 Prozent als «schlecht».