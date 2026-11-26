Risiken vorhanden

Trotz der positiven Entwicklung sei das Umsatzniveau jedoch noch nicht zufriedenstellend, räumt das Unternehmen ein. Risiken bestünden weiterhin im Zusammenhang mit den Lieferketten und deren Auswirkungen auf die Umsatzplanung. Die Massnahmen zur Senkung des operativen Aufwands griffen bereits im dritten Quartal 2026. Sie würden sich im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 zunehmend positiv auf den EBIT auswirken.