Nach der Einigung zu den Sparplänen bei Volkswagen ist am Standort im ostfriesischen Emden die Verunsicherung bei den Beschäftigten, wie es mit ihrem Werk weitergeht, nach wie vor gross. Die Beschäftigten und ihre Familien seien nach dem Beschluss des VW-Aufsichtsrats «höchst verunsichert», sagte Betriebsratschef Manfred Wulff. «Wir müssen Ruhe reinbekommen in den ganzen Druck, damit wir endlich arbeiten können.» Die Emder Belegschaft sei bereit, weiter an den schon vereinbarten Zielen zu den Kosteneinsparungen zu arbeiten und sei auf gutem Weg diese zu erfüllen.