Im seit mehr als einem halben Jahr laufenden Iran-Krieg wurde der Golfstaat besonders stark angegriffen - Gargasch zufolge mit 3.000 iranischen Raketen und Drohnen. Die Mehrheit davon habe auf zivile Infrastruktur im Land gezielt, 97 Prozent seien abgefangen worden. Auch in Deutschland wird die Gefahr durch Drohnen und die mögliche Abwehr diskutiert im Kontext von hybriden Angriffen, für die die Bundesregierung Russland verantwortlich macht.