Der Copilot des Flydubai-Flugs von Dubai nach Tel Aviv hat den Piloten nach emiratischen Erkenntnissen mit einer Rettungsaxt angegriffen. Wie die emiratische Nachrichtenagentur Wam unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft berichtete, gehen nach Israel nun auch die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten von einem versuchten Terroranschlag aus. Der Copilot habe den Piloten mit der Axt angegriffen und versucht, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen, hiess es.