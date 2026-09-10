Scheich Mohammed hatte am Vormittag einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Er wurde in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren begrüsst. Am Nachmittag traf er mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zusammen. Dabei sollten mehrere Abkommen unterzeichnet werden. Beide Seiten hatten vorab deutlich gemacht, dass sie den Staatsbesuch nutzen wollen, um ihre Beziehungen auf eine höhere Stufe zu heben.