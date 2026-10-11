Selenskyj empört

Empört reagierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Vereinbarung sei «nicht fair und nicht ehrlich», sagte er dem US-Nachrichtenportal «Axios». Besonders verärgert zeigte er sich darüber, dass Trumps Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner parallel zu der Vereinbarung mit Putin in Miami mit ukrainischen Unterhändlern über ein mögliches Ende des Krieges verhandelten. Von dem geplanten Diesel-Abkommen sei dabei keine Rede gewesen. Auf Telegram schrieb Selenskyj: «Die Erlaubnis für Russland, Erdölprodukte zu verkaufen, ist eine Investition in den Krieg (gegen die Ukraine), den man beenden und nicht verlängern muss.» Moskau werde mit weiterem «Terror und Gemeinheiten» danken.