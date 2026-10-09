Stegner: Schröder kann Türen zu Putin öffnen

Der SPD-Aussenpolitiker Ralf Stegner sagte hingegen dem «Tagesspiegel», man müsse «in Russland mit denen reden, die da sind. Schröder kann Türen zu Putin öffnen.» Stegner fügte hinzu: «Wenn Schröders Besuch dem Frieden nur einen Millimeter gedient hat, war dieser Besuch ein Erfolg.» Der Altkanzler sei einer der wenigen Menschen, die Zugang zu Putin hätten, und den müsse man nutzen, sagte der Bundestagsabgeordnete. «Gerhard Schröder ist gegen den Krieg. Er wird Putin bestimmt nicht ermuntert haben: »Mach weiter mit dem Krieg!'«, sagte Stegner weiter.