Nach dem von Energiekrise und Krieg in der Ukraine geprägten vergangenen Jahr läuft es für die grossen Energieversorger in Deutschland 2023 deutlich besser. Am Freitag verkündete der drittgrösste im Bunde, die Karlsruher EnBW , das erste Halbjahr nach vorläufigen Zahlen über den Erwartungen abzuschliessen.

04.08.2023 12:47