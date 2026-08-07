Weniger Investitionen

Die Bruttoinvestitionen gingen im ersten Halbjahr gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025 um mehr als ein Fünftel auf gut 2,4 Milliarden Euro zurück. Das Geld sei vorwiegend in den Ausbau der Strom- und Gasnetze geflossen, in Windprojekte im Meer und den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke. «Die EnBW befindet sich mitten im grössten Investitionsprogramm ihrer Unternehmensgeschichte», erklärte Finanzvorstand Thomas Kusterer. Für das zweite Halbjahr kündigte er Investitionen von rund 4,4 Milliarden Euro an.